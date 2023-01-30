Противник гатить по Херсонщині, в обласному центрі поцілили в житлові квартали, порт, лікарню та школу, - ОВА

За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області ворог атакував із артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БМП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Херсонської ОВА.

Як зазначається, Херсон армія РФ обстріляла 13 разів - гатили по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди поцілили в порт, Херсонську обласну клінічну лікарню, школу, автостанцію, поштове відділення, банк та житлові будинки.

"Минулої доби через російські обстріли загинули 3 людини, 8 цивільних осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості", - інформують у ОВА.

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