Розгромимо "велику і непереможну" армію Росії, як Давид переміг Голіафа, - Буданов

Звитяжна відсіч російського повномасштабного вторгнення українськими захисниками вже зруйнувала міф про війська РФ як нібито "другі у світі". Україна переможе ворога, як Давид здолав Голіафа.

Про це заявив керівник ГУР МО Кирил Буданов в інтерв'ю польському новинному порталу Wirtualna Polska, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

При цьому він зазначив, насамперед, ми повинні звільнитися від думки про війну як про щось статичне, "заморожене" або постійне.

"Це помилка. На мою думку, це жива субстанція", - каже Буданов.

За його словами, те, що відбувається зараз, є свідченням унікальності української армії, зокрема, українські бійці швидко адаптують та вдосконалюють старе обладнання, а також навчаються нового.

"Наш ворог, ми бачимо, змінюється і підлаштовується під ситуацію. Розбирає та впроваджує нові рішення; тактико-оперативні. Або навіть розробляє нові стратегічні цілі", - підкреслив Буданов.

Втім, очільник ГУР зазначив, що твердження про Росію, як нібито "другу армію світу", він вважає міфом.

"Так, я вірю, що це був міф. Але я думаю, що ми, українці, допомогли світу розвіяти історії про "непереможну російську армію". Повернуся до історії: за часів королеви Єлизавети І англійці розгромили в морі іспанський флот, Велику і Непереможну Армаду. Так само розгромимо "велику і непереможну" армію Росії. Так само, як Давид переміг Голіафа", - заявив Буданов.

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