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Завдання України - системне ослаблення РФ. Для цього треба йти в НАТО та ЄС, - Буданов

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Завдання України - системне ослаблення РФ. Для цього треба йти в НАТО та ЄС, - Буданов
Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна повинна системно ослаблювати Росію, для чого їй необхідно активно інтегруватись до євроатлантичних і європейських структур.

Про це він розповів в інтерв'ю Wirtualna Polska, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Буданов відповідав на запитання, яким він бачить майбутнє відносин України і Росії. За його словами, "це буде дуже складний процес".

"Цікаво, що нині в російському інформаційному просторі, насамперед в інтернеті, а також серед частини опозиції, починає пропагуватися думка, що в цьому вторгненні слід звинувачувати лише "путінську кліку". І суспільство тут ні при чому. А ще ми воюємо з країною, де більше двох третин населення підтримало дії Путіна!" - заявив очільник ГУР МО.

За його словами, ми не знаємо, яким буде майбутнє Росії, на скільки елементів вона розпадеться і з ким Україні доведеться говорити про репарації та притягнення до відповідальності винних у злочинах.

"Наші завдання, завдання України - це системне та державне ослаблення Російської Федерації. Для цього ми повинні активно входити в євроатлантичні та європейські структури: політичні, економічні, безпекові, правові, гуманітарні та освітні", - наголосив голова ГУР МО.

Буданов зазначив, що Україна повинна забути про свій пострадянський період, "як про страшний сон".

"Нарешті, ми повинні мати певну форму контролю над новою післявоєнною Російською Федерацією. Щоб ніколи не повторилося те, що було з Україною", - підсумував він.

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Топ коментарі

  • Остап ca057b24
    Очередний віслюк від клоуна 🤡 виліз з своєю тупою заявою про ЄС і та і тд.тре розуміти що буданов клінічний ідіот , як усі в команді Зевилупка. ,Не дуже мене здивує якщо виясниться що буданов якимось чином свівпрсцює з кацапами.Дуже багато буданова - ідіота в інфопросторі.Замість робити роботу цей клоун 🤡 від розвідки махає язиком як і Зевіслюк.
  • Isaienko Vlad
    Йому більше нема чим займатися як тільки на право та наліво інтерв'ю роздавати. Ти начальник розвідки чи балабол. Ні в одній країні світу я не зустрічав щоб чинний начальник розвідки постійно спілкувався з журналістами, тим паче під час війни. Є така професія артист розмовного жанру. Отйому саме туди на сцену 95 кварталу.
  • Alexander Kravchenko 4d5299d3
    Перед ним був Бурба . У Бурби був Швед з хлопцями. І не стало ворогів Гіві, Моторолла та інші.
    Тепер Буданов. Роздає інтервю. Арестович 2-0.
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