В курс історії в російських школах додали розділ про "СВО"

Російські школярі вивчатимуть "цілі та завдання спецоперації". Школи отримають нові підручники.

Про це заявив міністр освіти РФ Сергій Кравцов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, вивчення теми "СВО" (так в Росії називають повномасштабне вторгнення в Україну. - Ред.) старшокласники розпочнуть із наступного навчального року. ВІдповідний розділ вже внесено в шкільну програму. Найближчим часом до шкіл надійдуть підручники, де буде детальна викладена ця тема.

"Підручник буде готовий для старших класів уже у березні, сподіваюся, що з наступного навчального року він буде вже у школах", - сказав Кравцов.

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Підручник готувала робоча група на чолі з Володимиром Мединським - головою Міжвідомчної комісії з історичного просвітництва РФ, керівником російської делегації на переговорах з Україною на початку повномасштабної війни.