Неправильно ставитись до всіх росіян як до ворогів, треба залишити канали діалогу відкритими, - глава Міноборони Італії Крозетто

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто виступив за збереження каналів діалогу "для російського народу", підкреслюючи, що всіх росіян не слід вважати ворогами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Я також вважаю, що неправильно ставитися до всіх російських людей як до ворогів. Я ніколи не поділяв закритості стосовно митців, спортсменів, громадянського населення. Ми маємо залишити канали діалогу відкритими", - сказав Крозетто.

Міністр зазначив, що має на увазі канали для "для російського народу, а не для політичних еліт, які прагнуть конфронтації".

"Минулого тижня деякі європейські посли зустрілися у Москві та запитали, чому ми відмовляємо у візах російським громадянам. Було б краще, якби люди також приїжджали до Європи, щоби почути інший голос. Ми маємо продовжувати допомагати Україні, бо альтернативи немає, але ми можемо дещо змінити, щоби показати російському народу, що таке Захід. Свобода, демократія, світ", - додав міністр.

Очільник Міноборони Італії окремо наголосив, що саме Росія хоче ескалації у цій війні, та підтримав постачання танків Україні

"Деякі країни вирішили надати танки на прохання України, оскільки готується широкомасштабний російський напад. Цей вибір зумовлений не бажанням продовжувати війну, а необхідністю допомогти постраждалій країні впоратися з нападом, в якому Росія залучає 300 тисяч солдатів, які закінчують підготовку. Напад настільки непропорційний, що якби Україна не отримала допомоги, вона могла б тільки здатися", - додав Крозетто.

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