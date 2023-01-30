Бєлгородський губернатор Гладков повідомив про обстріл Безлюдівки: Двоє чоловіків поранені

Зранку 30 січня у Бєлгородській області РФ гучно. Губернатор В’ячеслав Гладков інформує про обстріл села Безлюдівка Шебекінського міського округу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.

"Наразі триває обстріл села Безлюдівка Шебекінського міського округу. За попередніми даними, є двоє постраждалих - чоловіки з осколковими пораненнями та контузією. Медичні та оперативні служби виїхали на місце", - йдеться у повідомленні.

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