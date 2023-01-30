Для захисту від російських балістичних та аеродинамічних ракет Україні потрібні комплекси SAMP/T і Patriot, - Повітряні сили
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Посилити захист від російських балістичних та аеродинамічних ракет Україні допоможуть комплекси SAMP/T і Patriot.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV, про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
"Нам потрібно посилити захист проти аеродинамічних і балістичних ракет. Саме SAMP/T разом із системою Patriot може протистояти таким ракетам як Іскандер-М, а також іранським балістичним ракетам, які доступні Росії", - сказав він.