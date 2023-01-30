Росіяни поблизу окупованого Маріуполя готують війська та техніку для атак на Вугледар, - Андрющенко
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"За вихідні знов зросла кількість прибулих мобілізованих з росії. Зокрема в с. БКоса та в села на півночі від Маріуполя (на межі Маріупольського та Волновахського районів). Орієнтова загальна кількість до 4 тисяч. Окрім того, проходить доукомплектовання підрозділів ворога, за припискою з Луганською області на півночі від Маріуполя.
За словами самих окупантів на місці - готують підрозділи для атаки на Вугледар. Загальна кількість контингенту на доукомплектованні 3-5 тисяч поки живих окупантів. Розпочали накопичення техніки навколо Маріуполя наступального характеру. Вугледар звучить достатьно часто аби зробити висновок про підготовку відповідного наступу окупантів", - пояснив він.