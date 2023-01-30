Росіяни поблизу окупованого Маріуполя готують війська та техніку для атак на Вугледар, - Андрющенко

Російські загарбники поблизу окупованого Маріуполя збирають війська та техніку. За словами самих окупантів, готують підрозділи для атаки на Вугледар.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"За вихідні знов зросла кількість прибулих мобілізованих з росії. Зокрема в с. БКоса та в села на півночі від Маріуполя (на межі Маріупольського та Волновахського районів). Орієнтова загальна кількість до 4 тисяч. Окрім того, проходить доукомплектовання підрозділів ворога, за припискою з Луганською області на півночі від Маріуполя.

За словами самих окупантів на місці - готують підрозділи для атаки на Вугледар. Загальна кількість контингенту на доукомплектованні 3-5 тисяч поки живих окупантів. Розпочали накопичення техніки навколо Маріуполя наступального характеру. Вугледар звучить достатьно часто аби зробити висновок про підготовку відповідного наступу окупантів", - пояснив він.

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