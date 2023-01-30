Двох російських шпигунів затримали у Словенії
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.
Іноземців заарештували в орендованому офісі. Один з підозрюваних має документи на вигадане ім`я і громадянство однієї з південноамериканських країн.
Досудове провадження було неофіційно розпочато окружною державною прокуратурою в Любляні на підставі повідомлення Служби розвідки та безпеки. В грудні минулого року слідчий відділ окружного суду Любляни подав запит на проведення розслідування проти двох фізичних осіб, яких підозрюють у шпигунстві на користь іноземної розвідки.
Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі за шпигунство та надання недостовірних відомостей.
За даними правоохоронців, двоє агентів служили в російській військовій розвідці ГРУ та діяли в межах складної програми. Йдеться про розосереджену мережу висококваліфікованих "сплячих агентів", які переважно мають фальшиві особи та громадянства третіх країн, часто країн Південної Америки, і найчастіше діють під егідою російської військової розвідки.
Зокрема, у жовтні минулого року у Норвегії заарештували бразильського науковця і дослідника з Університету Тромсе, який насправді є офіцером російської розвідки. Також нещодавно російських агентів і співробітників російських спецслужб виявили у Швеції, Німеччині, Нідерландах, Австрії, Італії, Угорщині, Польщі, Молдові та Латвії. Серед них були парламентарії, чиновники, військовослужбовці, бізнесмени.