Мої відносини з Путіним засновані на "чесності та взаємній повазі", - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його відносини з російським диктатором Володимиром Путіним засновані на "чесності та взаємній повазі".

Про це він повідомив під час зустрічі з молоддю у Біледжіку, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, між Туреччиною та Росією є взаємна повага, а його відносини з Путіним ґрунтуються на чесності.

Він зазначив, що може проводити зустрічі із росіянами, а також Іраном, Сирією та іншими країнами.

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"Навіть якщо ми не отримаємо бажаних результатів, ми зустрічаємося. На наші запити від Татарстану до Дагестану ми отримуємо відповіді", - сказав Ердоган.