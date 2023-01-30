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Мої відносини з Путіним засновані на "чесності та взаємній повазі", - Ердоган

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Мої відносини з Путіним засновані на "чесності та взаємній повазі", - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його відносини з російським диктатором Володимиром Путіним засновані на "чесності та взаємній повазі".

Про це він повідомив під час зустрічі з молоддю у Біледжіку, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, між Туреччиною та Росією є взаємна повага, а його відносини з Путіним ґрунтуються на чесності.

Він зазначив, що може проводити зустрічі із росіянами, а також Іраном, Сирією та іншими країнами.

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"Навіть якщо ми не отримаємо бажаних результатів, ми зустрічаємося. На наші запити від Татарстану до Дагестану ми отримуємо відповіді", - сказав Ердоган.

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Топ коментарі

  • Владимир Рудяга
    Як можно поважати воєнного злочинця та вбивцю? Мабуть якщо ти сам такий
  • jklpqrs
    Два козла пытаются друг друга обмануть и сделать это максимально честно и уважительно.
  • Frol Fedoroff
    Коли Ердоган каже це відверто, то воно хворе. путлер відомий у всьому світі брехун . Якщо ти поважаєш вбивцу, шахрая і брехуна на ім' я ***** тоді сам ти хто???
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