Бійці 116-ї бригади ТРО скаржаться на неналежне забезпечення: Глава Полтавської ОВА Лунін заявив, що це не його рівень відповідальності та анонсував кадрові зміни у командуванні

Очільник Полтавської військової адміністрації Дмитро Лунін коментував ситуацію, яка склалася навколо 116-ї бригади територіальної оборони, і закликав ЗМІ не акцентувати увагу на цій темі та не грати на руку ворогу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "Kolo News".

Видання зазначає, що соцмережами активно ширяться звернення бійців із Полтавщини та їхніх рідних, де повідомляють про неналежне забезпечення та військову підготовку бійців 116-ї бригади територіальної оборони, які зараз воюють поблизу Бахмута та Соледара.

Лунін зазначив, що забезпечення 116-ї бригади завжди було для керівництва ОВА в пріоритеті. Окрім того, волонтери й відповідальний бізнес майже щотижня передають допомогу на ці напрямки.

"Не приховую, ситуація там складна, але хлопці й дівчата тримаються, виконують свої завдання та б’ють ворога. Що стосується допомоги, 116-а бригада територіальної оборони і минулого року була в пріоритеті: туди надавали все, починаючи з автівок і закінчуючи квадрокоптерами, раціями, одягом і взуттям тощо. Крім того, ми з працівниками ОДА власним коштом купуємо й передаємо речі на Схід", - зазначив очільник обладміністрації.

Лунін наголосив, що це не його рівень відповідальності – надавати оцінку діям військових. Начальники районних військових адміністрацій майже щодня спілкуються з рідними військових. Такі зустрічі вже відбулися в Лубнах, Кременчуці, Миргороді та Полтаві.

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"У бригаді велика кількість людей. Справді, там є і поранення, і втрати, тому ми розуміємо сім’ї й готові працювати з цим. Ми залучаємо до цього спілкування військових керівників, які залишилися тут, щоб вони могли передавати достовірну інформацію", - додав він.

Глава ОВА зазначив, що не може дати оцінку щодо підготовки військових та їхнього морально-психологічного стану і потрібно звертатися до військового командування з цього питання.

"Якщо ми зараз виводитимемо Збройні сили з тих чи інших напрямків, хто тоді захищатиме Батьківщину? Ви ж розумієте, яка кількість військових перебуває на цих напрямках? Тому треба дочекатися повернення бійців і вже потім звертатися, відповідно до уставу, все з’ясовувати. А зараз це лише допомагає ворогу. Тому не грайте йому на руку", - наголосив Лунін.

За словами очільника обласної військової адміністрації, СБУ стверджує, що в багатьох випадках отакі звернення у соцмережах – це справа рук ворога, і дуже схоже на те, що хтось штучно акцентує увагу на цій ситуації.

Лунін пропонує віддати на розгляд це питання правоохоронцям, військовим та контррозвідці, які нададуть справедливу правову оцінку цим подіям. Він також анонсував найближчим часом кадрові зміни у командуванні 116-ї бригади тероборони.

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