Новини

Хочемо, щоб Україна вступила в ЄС за кілька років. Для цього потрібна перемога, - МЗС Польщі

1 23517
Хочемо, щоб Україна вступила в ЄС за кілька років. Для цього потрібна перемога, - МЗС Польщі
Польща хоче, щоб Україна стала членом Європейського союзу протягом кількох років.

Про це заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив в ефірі польського телебачення, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, саміт ЄС-Україна, який відбудеться 3 лютого у Києві, показує, що шлях України до об'єднання є реальним.

Читайте: Україна має амбітний план щодо приєднання до ЄС протягом найближчих двох років, - Шмигаль

"Ми дуже хочемо, щоб Україна за кілька років стала членом Євросоюзу. Це надзвичайно важлива подія, оскільки біля витоків агресії РФ стояло прагнення заблокувати інтеграцію України з Європою", - сказав Яблонський.

Він зазначив, що для вступу України в ЄС необхідно, щоб країна перемогла у війні, а союзники мають допомогти їй у цьому.

Також читайте: Завдання України - системне ослаблення РФ. Для цього треба йти в НАТО та ЄС, - Буданов

"Український народ чітко показує, як він хоче розвиватися. Він каже: ми хочемо бути ближчими до Європи, ми хочемо належати до Європейського Союзу, ми хочемо бути частиною НАТО", - заявив дипломат.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Спочатку потрібно перемогти внутрішнього ворога.
  • Ольга Мартынюк 0cacf01b
    Нам би такого, як В.Чорновіл був, то вже би там були б давно.
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    що за запитання від прихильника внутрішніх антиукраїнських ворогів???
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини