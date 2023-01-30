Хочемо, щоб Україна вступила в ЄС за кілька років. Для цього потрібна перемога, - МЗС Польщі

Польща хоче, щоб Україна стала членом Європейського союзу протягом кількох років.

Про це заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив в ефірі польського телебачення, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, саміт ЄС-Україна, який відбудеться 3 лютого у Києві, показує, що шлях України до об'єднання є реальним.

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"Ми дуже хочемо, щоб Україна за кілька років стала членом Євросоюзу. Це надзвичайно важлива подія, оскільки біля витоків агресії РФ стояло прагнення заблокувати інтеграцію України з Європою", - сказав Яблонський.

Він зазначив, що для вступу України в ЄС необхідно, щоб країна перемогла у війні, а союзники мають допомогти їй у цьому.

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"Український народ чітко показує, як він хоче розвиватися. Він каже: ми хочемо бути ближчими до Європи, ми хочемо належати до Європейського Союзу, ми хочемо бути частиною НАТО", - заявив дипломат.