Посли G7 та ЄС очікують від України відновлення е-декларування й затвердження антикорупційної програми

Посли G7 та Європейського Союзу очікують відновлення електронного декларування та затвердження Державної антикорупційної програми Україною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК, про це заявив Голова НАЗК Олександр Новіков під час зустрічі з послами країн Великої сімки (G7) та Європейського Союзу у резиденції Посла Японії в Україні.

"Ми дякуємо за включення затвердження Державної антикорупційної програми до пріоритетів послів G7. Затвердження ДАП є ключовим у подальшій реалізації Антикорупційної стратегії України, що допоможе України економити до 200 млрд грн платників податків щорічно та долати корупцію у сферах, які найбільш уражені корупцією. І це може гарантувати прозорість у майбутніх процесах пов’язаних з відбудовою. Програма спрямована на подальше зміцнення антикорупційних інституцій в Україні, а також впровадження антикорупційних стандартів ЄС у ключових сферах суспільного життя та економіки. Це ще один вагомий крок на шляху інтеграції України до ЄС та НАТО", — зазначив Новіков.

Крім того повідомляється, що НАЗК розраховує на затвердження проєкту Державної антикорупційної програми (ДАП) на 2023–2025 роки в Кабінеті Міністрів України найближчими днями.

Також Новіков обговорив з послами G7 необхідність відновлення декларування публічних службовців та фінансової звітності політичних партій.

"Відновлення декларування та звітності політичних партій є ефективними інструментами не лише для запобігання корупції, а й для виявлення фактів незаконного збагачення та інших корупційних правопорушень. Це набуває особливої актуальності з точки зору підзвітності українських посадовців за використання коштів допомоги партнерів з розвитку. І останні гучні події в нашій країні демонструють необхідність відновлення цих процесів. Наразі законопроект щодо відновлення електронного декларування очікує розгляду та ухвалення у Верховній Раді ще з осені минулого року", - додав він.

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Новіков подякував представникам країн G7 за всебічну підтримку України та вкотре підкреслив, що наша держава має у своєму арсеналі всі необхідні інструменти для забезпечення прозорості та підзвітності у процесах відбудови та отримання допомоги від партнерів. Тому НАЗК очікує на якнайшвидшу підтримку з боку Кабінету Міністрів України та Верховної Ради у цих питаннях.

Своєю чергою, посли країн G7 та ЄС висловили свою чітку підтримку якнайшвидшого ухвалення ДАП та відновлення інструментів запобігання корупції (електронне декларування та фінансове звітування політичних партій).

Так, посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас зауважив: "Ухвалення ДАП стане чудовим результатом, який можна буде презентувати під час Саміту Україна – ЄС".

Посли країн G7 та ЄС пообіцяли продовжувати підтримку антикорупційних реформ, незалежності антикорупційних органів України, а також закликали до вжиття всіх необхідних кроків для забезпечення ефективного та прозорого процесу отримання міжнародної допомоги під час відбудови України, зокрема гарантування належної системи комплаєнсу у виконавців проектів з відбудови.

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