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Москва припускає припинення дії ядерного договору зі США після 2026 року

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Москва припускає припинення дії ядерного договору зі США після 2026 року
Договір New START про стратегічне наступальне озброєння зі США може припинити свою дію після 2026 року.

Про це заявив в інтерв’ю РИА "Новости" заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це цілком можливий сценарій", - сказав Рябков.

Російсько-американські переговори про відновлення інспекцій за новим договором СНО, термін дії якого закінчується в лютому 2026 року, були скасовані в останній момент у листопаді 2022 року. Жодна зі сторін не домовилася про часові рамки нових переговорів.

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Зараз Договір про стратегічне наступальне озброєння залишається єдиним чинним договором між РФ та США у сфері контролю озброєнь залишається. У 2021 році його продовжили на 5 років.

Підписаний у 2010 році на 10 років, СНО-3 обмежує стратегічні носії та ядерні боєголовки РФ і США до 700 і 1550 відповідно. Договір може продовжуватись на термін в 5 років у разі доброї волі кожного з підписантів.

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Адміністрація Дональда Трампа не була налаштована на продовження договору, однак його наступник Джо Байден погодився продовжити дію New START.

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Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    а воно до того часу ще існуватиме ця помійка?
  • Алексей Королевский 35c798da
    Москва планирует существовать до 26 года?
  • AbOriginal_UA
    Київ припускає припинення такої держави, як РФ !
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