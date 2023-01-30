Росіяни підтягують живу силу на Південь, але вона технічно незабезпечена, - ОК "Південь"

Російські загарбники на Півдні не готові вести активну діяльність.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"На Півдні ворог не готовий вести активну діяльність, щоб не розосереджувати сили. Попри те, що їх кількісно більше, вони підтягують мобілізаційний ресурс, але технічно вони незабезпечені. Це жива сила, яку вони готові виставляти загородженням вперед на передову", - наголосила Гуменюк.

За її словами, на окупованих територіях Херсонщини ворог посилює методи впливу на мирне населення.

"Тактика терористів залишається сталою. Головне завдання противника - тероризувати мирне населення, ця ворожа тактика не працює. Люди розуміють, що мають справу з терористами. Наша робота по лівому берегу досить потужна. Дорозвідування зараз ускладнено через те, що ворог посилює методи впливу на мирне населення. Росіяни вишукують проукраїнське налаштоване населення. Ми намагаємось не наражати на небезпеку тих, хто нам допомагає", - додала Гуменюк.

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