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Відправлення на "Укрпошті" тепер можна отримати без документів

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Відправлення на "Укрпошті" тепер можна отримати без документів
З 27 грудня у всіх відділеннях "Укрпошти" можна отримати відправлення без документів - за допомогою SMS-повідомлення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал "Укрпошти".

"Нововведення діє для фізичних осіб та за умови, що вказано номер телефону одержувача", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає компанія, є лише декілька обмежень:

  1. Оголошена цінність посилки - до 15 тис. грн, післяплата до 5 тис. грн для внутрішніх відправлень;
  2. Оголошена цінність посилки - до 20 тис. грн для міжнародних відправлень;
  3. Відсутні позначки "Вручити особисто" та/або "Судова повістка".

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