Ракетний удар по Харкову: Необхідна експертиза стану будівлі, постраждалим нададуть тимчасове житло

Внаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у центрі Харкова повністю зруйнований 4 поверх та частково 3 поверх будівлі.

15 мешканців цього будинку було евакуйовано одразу після вибуху. 3 людям, які постраждали, була надана необхідна медична допомога. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, тіло загиблої жінки рятувальники шукали в завалах 3 години. ЇЇ травми були несумісні з життям.

"Зараз спеціалісти ДСНС обстежують сусідні будинки, які також могли отримати пошкодження. Роботи з ліквідації наслідків тривають", - йдеться у повідомленні.

"Найближчим часом буде проведена експертиза стану будівлі та ухвалене рішення про можливість його відновлення або остаточного знесення. Усім постраждалим за потреби нададуть тимчасове житло", - додає очільник регіону.

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