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Грузинська опозиція готова силою визволити Саакашвілі, - новий лідер партії ЄНР Хабеішвілі

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Грузинська опозиція готова силою визволити Саакашвілі, - новий лідер партії ЄНР Хабеішвілі
Першочерговим завданням найбільшої опозиційної партії Грузії "Єдиний національний рух" є визволення засновника партії, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Про це заявив новий лідер партії Леван Хабешвілі. Він переміг на виборах голови ЄНР, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як заявив журналістам Хабеішвілі, ЄНР вимагає докорінного оновлення для "радикальної боротьби з чинним режимом". Першорядним завданням партії він вважає звільнення із ув'язнення засновника ЄНР, експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

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"Ми готові до радикальних дій для звільнення Міхеіла Саакашвілі. Якщо буде потрібно, ми силоміць визволимо його з лікарняної палати", - заявив Хабеішвілі.

На посаду голови партії претендували чотири кандидати - вже колишній голова ЄНР Никанор Мелія, Хабеішвілі, Нона Мамулашвілі та Георгій Мумладзе. У голосуванні взяли участь 41 100 членів та активістів ЄНР.

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Топ коментарі

  • MrStepanovM
    якою би протиречивою не була постать Міхо, очевидно що зараз при владі в Сакартвело прокацапська влада, очевидно що Міхо враг путлєра і очевидно що його зживають зі світу...
  • Ігор Наумчук
    Це карма-свого часу цей "діяч",на догоду кремлю,старанно "зживав" Пороха й сприяв переходу влади в Україні тим хто став нищити Армію,повертати Портнових,відводити війська й пускати "шатли" на Чонгар! На його руках достатньо крові українців!
  • Тонка червона лінія
    Боротьба з проукраїнською владою за рашистські гроші курченків, організація атаки на один з основних атрибутів української державності - держкордон з його силовим проривом, а також масових заворушень в центрі Києва з активною протидією правоохоронним органам під час війни з рашистчькою пітьмою тощо - що це, як не дії ворога проти України?
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