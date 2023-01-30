Грузинська опозиція готова силою визволити Саакашвілі, - новий лідер партії ЄНР Хабеішвілі

Першочерговим завданням найбільшої опозиційної партії Грузії "Єдиний національний рух" є визволення засновника партії, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Про це заявив новий лідер партії Леван Хабешвілі. Він переміг на виборах голови ЄНР, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як заявив журналістам Хабеішвілі, ЄНР вимагає докорінного оновлення для "радикальної боротьби з чинним режимом". Першорядним завданням партії він вважає звільнення із ув'язнення засновника ЄНР, експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

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"Ми готові до радикальних дій для звільнення Міхеіла Саакашвілі. Якщо буде потрібно, ми силоміць визволимо його з лікарняної палати", - заявив Хабеішвілі.

На посаду голови партії претендували чотири кандидати - вже колишній голова ЄНР Никанор Мелія, Хабеішвілі, Нона Мамулашвілі та Георгій Мумладзе. У голосуванні взяли участь 41 100 членів та активістів ЄНР.

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