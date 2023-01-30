Грузинська опозиція готова силою визволити Саакашвілі, - новий лідер партії ЄНР Хабеішвілі
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Першочерговим завданням найбільшої опозиційної партії Грузії "Єдиний національний рух" є визволення засновника партії, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.
Про це заявив новий лідер партії Леван Хабешвілі. Він переміг на виборах голови ЄНР, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як заявив журналістам Хабеішвілі, ЄНР вимагає докорінного оновлення для "радикальної боротьби з чинним режимом". Першорядним завданням партії він вважає звільнення із ув'язнення засновника ЄНР, експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.
"Ми готові до радикальних дій для звільнення Міхеіла Саакашвілі. Якщо буде потрібно, ми силоміць визволимо його з лікарняної палати", - заявив Хабеішвілі.
На посаду голови партії претендували чотири кандидати - вже колишній голова ЄНР Никанор Мелія, Хабеішвілі, Нона Мамулашвілі та Георгій Мумладзе. У голосуванні взяли участь 41 100 членів та активістів ЄНР.