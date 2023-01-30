Найближчим часом РФ не зможе застосувати "шахеди" через погодні умови, - ОК "Південь"

Найближчим часом Росія, швидше за все, не зможе застосувати іранські дрони Shahed для ударів по території України через погодні умови, зокрема, поривчастий вітер.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це заявила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Південь Наталія Гуменюк.

За її словами, розслаблятися не варто, оскільки часто вночі вітер затихає, і тоді російська армія використовує Shahed.

Гуменюк зазначила, що РФ намагається виробити нову тактику, щоб знизити ефективність української ППО, зокрема, перед масованими ракетними ударами активізує повітряну розвідку.

"Вони намагаються максимально ретельно зібрати інформацію, в тому числі і про об'єкти, які належать до протиповітряної оборони, вони відстежують і бачать результативність нашої ППО, яка зросла до 75−80% у протидії масованим ракетним атакам. Це говорить про те, що вони вишукують тактику, коли можуть знизити цей відсоток протидії нашої ППО. Тому більше дешеві Shahed використовують першими хвилями для того, щоб і розвідати, і знищити засоби ППО, виснажити систему спостереження. А вже потім запускають ракети", - сказала вона.

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