РФ може застосувати точкові ракетні удари по Україні, - ОК Південь

Росія продовжує чинити тиск на населення, не відкидається можливість точкових ракетних ударів по території України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV, про це в ефірі телемарафону заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, російські окупанти почали використовувати терор з невеликими повітряними атаками та передумовами, що є психологічним виснаженням та тиском на населення.

Вона повідомила, що Росія утримує у Чорному морі 11 кораблів, три з яких є ракетоносіями із 20 "Калібрами".

Гуменюк додала, що ракетоносії у Чорному морі є свідченням того, що РФ "продовжує тримати тиск".

"Абсолютно не виключаються точкові ракетні удари", — повідомила вона.

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