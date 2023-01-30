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До МЗС Ірану викликали українського дипломата, - Al Arabiya

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До МЗС Ірану викликали українського дипломата, - Al Arabiya
Тимчасового повіреного у справах України в Тегерані викликали до МЗС Ірану у зв’язку з ударами безпілотників по іранських об’єктах в ніч на неділю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише Al Arabiya.

"У понеділок Іран викликав тимчасового повіреного у справах України в Тегерані через коментарі його країни щодо удару безпілотника по військовому заводу в центральній іранській провінції Ісфахан", - зазначає видання.

За даними Al Arabiya, раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк написав у Twitter: "Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка. Україна ж попереджала".

Нагадаємо, ввечері 28 січня у іранському місті Ісфаган на заводі, який виробляє дрони стався вибух. Пізніше стало відомо, що військові об’єкти Ірану атакували безпілотники.

ЗМІ повідомили, що Ізраїль здійснив таємний удар безпілотника по оборонному комплексу в Ірані. Оскільки США та Ізраїль шукають нові способи стримування ядерних та військових амбіцій Тегерана.

Ввечері 29 січня в Ірані знову лунали вибухи.

Також читайте: США припускають можливість військових дій проти Ірану, - Блінкен

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Топ коментарі

  • олег иванов 9d1a2ffb
    Чого викликали?Хочуть виплатити за український збитий літак?
  • Сашко Бабенко e87585fa
    якщо не ми то не ми.

    якщо серйозно то жаль що не ми.
  • Роман Дузінкевич 7f389c7f
    Ісламські мракобіси мусять піти лісом: тут інтереси України і Ізраїлю співпадають на 100%.
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