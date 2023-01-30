Сьогодні у Вишгородському районі проводяться навчання для саперів, мешканців закликають зберігати спокій
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У Вишгородському районі сьогодні, 30 січня, проводяться навчання для саперів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Київської обласної військової адміністрації.
"Піротехніки будуть відпрацьовувати навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.
У зв'язку з цим у деяких громадах області можливо чути звуки вибухів.
Зберігаймо спокій! Роботи планові", - йдеться в повідомленні.