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Сьогодні у Вишгородському районі проводяться навчання для саперів, мешканців закликають зберігати спокій

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Сьогодні у Вишгородському районі проводяться навчання для саперів, мешканців закликають зберігати спокій
У Вишгородському районі сьогодні, 30 січня, проводяться навчання для саперів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Київської обласної військової адміністрації.

"Піротехніки будуть відпрацьовувати навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

У зв'язку з цим у деяких громадах області можливо чути звуки вибухів.

Зберігаймо спокій! Роботи планові", - йдеться в повідомленні.

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