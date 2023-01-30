На саміті Україна-ЄС обговорюватимуть воєнну ситуацію, мирний план Зеленського та підтримку України, - Маасікас

Питання, які обговорюватимуться на Саміті Україна-ЄС, включають воєнну ситуацію, мирний план Президента Володимира Зеленського та підтримку України з боку партнерів.

Про це заявив посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Перш за все, є сигнал солідарності з Україною. Серед питань, які будуть обговорюватися, - звичайно, воєнна ситуація, мирний план Президента Зеленського, які отримав підтримку в ЄС. Ми бачимо затримки у наданні допомоги Україні як у військовій, так і в економічній, фінансовій, гуманітарній та енергетичних сферах тощо", - зазначив дипломат.

Маасікас зазначив, що Брюссель також обговорює прогрес України у роботі над рекомендаціями ЄС, пов’язаними з наданням статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

"Тож коло питань є доволі великим", - сказав голова представництва ЄС в Україні.

Він також зауважив, що швидкість будь-якого процесу інтеграції залежить передусім від дій кандидата, зокрема від того, наскільки швидко буде ухвалене й запроваджене законодавство ЄС, і оцінка прогресу України в імплементації триває.

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