Слова Джонсона про погрози ракетним ударом від Путіна - це брехня, - Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував заяву Бориса Джонсона про те, що Путін напередодні вторгнення до України погрожував йому ракетним ударом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Те, що сказав пан Джонсон, - це неправда. Точніше, це брехня. Більше того, я вам скажу, це чи свідома брехня, тоді потрібно (запитати. - Ред.), з якою метою він обрав такий варіант викладу. Або це було несвідомо і фактично він не зрозумів, про що з ним говорив президент Путін. Тоді стає не по собі за співрозмовників нашого президента", - сказав речник Путіна.

Нагадаємо, раніше колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що російський диктатор Путін напередодні вторгнення РФ в Україну погрожував йому ракетним ударом.

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