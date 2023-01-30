В Україну завезли з Польщі отруйний єгипетський арахіс, - Держспоживслужба

В арахісі перевищено вміст отруйної речовини афлатоксин-В1.

Про це повідомило Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на Одещині, інформує Цензор.НЕТ.

В Держпродспоживслужбі зауважили, що цей арахіс можуть продавати в Одесі та області, а також на Івано-Франківщині. Оператори ринку мають вилучити цю продукцію з обігу та в термін не більше ніж два робочих дні письмово поінформувати про це Держпродспоживслужбу.

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Афлатоксин-В1 - отруйна речовина для людей та тварин, що виділяється деякими видами мікроскопічних цвілевих грибів. Він викликає злоякісні пухлини та цироз печінки, а також знижує імунітет. При сильному отруєнні афлатоксином В1 можливі набряк мозку та гостра печінкова недостатність.