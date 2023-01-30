Москва про удари безпілотників по Ірану: Засуджуємо та закликаємо не зловтішатися

Міністерство закордонних справ РФ рішуче засудило атаку безпілотників на військовий об’єкт в Ірані, який постачає режим Путіна безпілотниками для ударів по Україні.

Про це йдеться у відповідній заяві МЗС РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Рішуче засуджуємо будь-які провокаційні акції, потенційно здатні спровокувати неконтрольовану ескалацію напруженості в і так далеко не спокійному регіоні.

Подібні деструктивні дії можуть мати непередбачувані наслідки для миру та стабільності на Близькому Сході.

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Це повинні розуміти, як організатори зухвалої вилазки та їхні покровителі, так і ті, хто зловтішається з цього приводу, марно сподіваючись на ослаблення Ірану", - заявили російські дипломати.

Нагадаємо, безпілотники атакували завод міноборони Ірану в місті Ісфахан. Цей завод спеціалізується на виробництві боєприпасів.

ЗМІ повідомляють, що удар був завданий Ізраїлем.