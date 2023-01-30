У російського автопрому - нестача фарби через санкції. "Ладу" можна замовити лише білу, чорну або зелену
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Настоящее время.
Автомобілі інших відтінків будуть доступні "не раніше березня".
Основними постачальниками фарби для російського автопрому були іноземні компанії. Російські виробники займали лише 5% ринку, - розповіла помічниця "Російських фарб" з технічних питань Ела Васильєва. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну фарби та сировина для їх виготовлення потрапили під санкції. Зараз росіяни намагаються знайти заміну в країнах Азії та Південної Америки.
Після початку повномасштабного вторгнення багато іноземних автовиробників пішли з Росії або призупинили свою роботу в цій країні. Японський виробник Nissan передав свій бізнес російському державному підприємству за 1 євро. Так само передала активи у державну власність група Renault.