У російського автопрому - нестача фарби через санкції. "Ладу" можна замовити лише білу, чорну або зелену

Російській компанії "АвтоВАЗ" через санкції не вистачає лакофарбових матеріалів. Тепер її продукцію - автомобілі "Лада" - можна замовити лише білого, чорного або темно-зеленного кольору.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Настоящее время.

Автомобілі інших відтінків будуть доступні "не раніше березня".

Основними постачальниками фарби для російського автопрому були іноземні компанії. Російські виробники займали лише 5% ринку, - розповіла помічниця "Російських фарб" з технічних питань Ела Васильєва. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну фарби та сировина для їх виготовлення потрапили під санкції. Зараз росіяни намагаються знайти заміну в країнах Азії та Південної Америки.

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Після початку повномасштабного вторгнення багато іноземних автовиробників пішли з Росії або призупинили свою роботу в цій країні. Японський виробник Nissan передав свій бізнес російському державному підприємству за 1 євро. Так само передала активи у державну власність група Renault.