За сьогодні окупанти вже двічі обстріляли Херсон, пошкоджено житлові будинки та мережу електропередач
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Ворог продовжує обстрілювати Херсон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську міську раду в телеграмі.
"30 січня російські війська вже здійснили два обстріли Херсона. Було зруйновано гараж, пошкоджено житлові будинки, автомобіль та мережу електропередач. Загиблих та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Крім того, оновлено інформацію щодо постраждалих після вчорашніх ударів по місту: стало відомо про 10 осіб, що зазнали поранень різного ступеня тяжкості, 3 особи загинули.