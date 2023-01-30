Новини • Агресія Росії проти України, Війна

За сьогодні окупанти вже двічі обстріляли Херсон, пошкоджено житлові будинки та мережу електропередач

9490
За сьогодні окупанти вже двічі обстріляли Херсон, пошкоджено житлові будинки та мережу електропередач
Ворог продовжує обстрілювати Херсон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську міську раду в телеграмі.

"30 січня російські війська вже здійснили два обстріли Херсона. Було зруйновано гараж, пошкоджено житлові будинки, автомобіль та мережу електропередач. Загиблих та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Крім того, оновлено інформацію щодо постраждалих після вчорашніх ударів по місту: стало відомо про 10 осіб, що зазнали поранень різного ступеня тяжкості, 3 особи загинули.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противник гатить по Херсонщині, в обласному центрі поцілили в житлові квартали, порт, лікарню та школу, - ОВА

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини