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Польща передасть Україні винищувачі F-16, якщо це рішення підтримає НАТО, - Моравецький

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Польща передасть Україні винищувачі F-16, якщо це рішення підтримає НАТО, - Моравецький
Польща може передати Україні свої винищувачі F-16, якщо таке рішення підтримає НАТО.

Про це заявив на пресконференції прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Як це було кілька місяців тому в контексті МіГів, так само і будь-яка інша повітряна сила буде реалізовуватися і, можливо, передаватися у погодженні із країнами НАТО. Тут ми діятимемо у повній координації", - сказав Моравецький, відповідаючи на запитання, чи готова Польща передати Україні свої винищувачі F-16.

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Топ коментарі

  • Born 5ab2300a
    вже не здивуюсь як зелені скажуть польщі щоб заплатила нам за це
  • Vladko 50abb453
    А у нас уже готовы хотя бы пару десятков бетонированных ангаров около взлеток, в том числе и с металлической сеткой от дронов (ну вон как иранские здания некоторые прикрыты на арматуре и сетках)?

    Самолеты должны быть очень хорошо защищены, в первую очередь маскировкой на местности, чтобы кацапы не знали, куда пускай ракету, то есть ангаров нужно в 5 раз больше, чем есть самолетов. И заодно вставить как следует коммерческим фирмам, которые продают кацапам спутниковые изображения (через фирму-прокладку в какой-нибудь Аргентине или Швейцарии якобы как заказчик, хотя очевидно, что им нафиг не сдались снимки нашей страны). Вот тогда и можно будет уверенно поставлять нам самолеты, когда есть ангары с сеткой от любого дрона, и ложные цели и маневры от кацапских ракет, которые кстати не будут высокоточными в утопленный в земле бункер, покрытый травкой или снегом на фоне соседней местности.
  • Serhiy Talatynnik
    Польщі респект!!!
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