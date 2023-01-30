Польща передасть Україні винищувачі F-16, якщо це рішення підтримає НАТО, - Моравецький
9 60190
Польща може передати Україні свої винищувачі F-16, якщо таке рішення підтримає НАТО.
Про це заявив на пресконференції прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"Як це було кілька місяців тому в контексті МіГів, так само і будь-яка інша повітряна сила буде реалізовуватися і, можливо, передаватися у погодженні із країнами НАТО. Тут ми діятимемо у повній координації", - сказав Моравецький, відповідаючи на запитання, чи готова Польща передати Україні свої винищувачі F-16.