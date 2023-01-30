Серед російських медалістів на Олімпіаді в Токіо були члени ЦСК армії РФ, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що у разі допуску росіян до Олімпіади-2024, на Олімпійських іграх у Парижі зможуть виступити представники армії РФ.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Росія завоювала 71 медаль на Олімпіаді в Токіо. 45 з них виграли спортсмени, які також є членами Центрального спортивного клубу російської армії. Армії, яка чинить безчинства, вбиває, ґвалтує, грабує. Ось кого невігласи з МОК хочуть поставити під білим прапором та дозволити їм змагатися", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше глава МОК Томас Бах заявив про намір розглянути допуск на міжнародні старти російських спортсменів, які дотримуються олімпійської хартії, тобто не підтримують війну в Україні.

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