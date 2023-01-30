ЄС не може заборонити країнам Африки торгувати з Росією, - Боррель

Євросоюз нездатний перешкодити торгівлі Росії з країнами Африки. При цьому ЄС не просить африканські країни "вибирати бік" у війні в Україні, а лише дотримуватись статуту ООН.

Про це глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель сказав в інтерв’ю Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Якщо вони хочуть торгувати з Росією, що я можу зробити? Я не можу заборонити їм це робити", - сказав він.

При цьому, за словами Борреля, є різниця між бажанням "пощадити Росію" та відмовитись визнати явне порушення росіянами міжнародного права в Україні.

Дивіться: Лавров в африканській Еритреї "в духе местных традиций" поклав квіти до пам’ятника Пушкіну. ВIДЕО

"Ми не просимо їх і не просимо жодні африканські країни чи країни світу обирати бік. Ми лише просимо їх стати на бік статуту ООН", - додав він.