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ЄС не може заборонити країнам Африки торгувати з Росією, - Боррель

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ЄС не може заборонити країнам Африки торгувати з Росією, - Боррель
Євросоюз нездатний перешкодити торгівлі Росії з країнами Африки. При цьому ЄС не просить африканські країни "вибирати бік" у війні в Україні, а лише дотримуватись статуту ООН.

Про це глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель сказав в інтерв’ю Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Якщо вони хочуть торгувати з Росією, що я можу зробити? Я не можу заборонити їм це робити", - сказав він.

При цьому, за словами Борреля, є різниця між бажанням "пощадити Росію" та відмовитись визнати явне порушення росіянами міжнародного права в Україні.

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"Ми не просимо їх і не просимо жодні африканські країни чи країни світу обирати бік. Ми лише просимо їх стати на бік статуту ООН", - додав він.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Тоді нехай країни Африки не виють що у них голод якщо не дамо їм зерна.
  • Зэлэный_Змий
    ЕС (і весь інший цивілізований світ) може перестати годувати країни Африки. І через пів року торгувати буде нікому.
  • Юрій Вінгорськи
    але може не годувати їх
    і може пояснити голодному народу, чому вони голодні
    і все стане на місце
    не треба нам їздити по вухах
    зруйнувати таку економіку як польська, потрібно два-три тижні
    навіть не місяць. ДЖОРЖ СОРОС.....
    що казати про африку????
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