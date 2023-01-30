МЗС РФ: "Росії від Заходу нічого не потрібно. Ми хочемо, щоб нам дали спокій"

Росії нібито нічого не потрібно від країн Заходу, але НАТО при цьому "зомбує" сусідні країни "русофобськими страхачками".

Про це заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков розповів в інтерв’ю російському державному агентству РИА Новости, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нам від Заходу нічого не потрібно. Ми хочемо, щоб нам дали спокій. Але НАТО зі свого боку з маніакальним завзяттям, гідним кращого застосування, послідовно підповзало до російських кордонів, одночасно зомбуючи русофобськими страхачками сусідні з нами країни", - сказав Рябков.

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За його словами, Росія неодноразово давала зрозуміти "і по-доброму, і у жорсткішій формі", що не залишить без відповіді таку політику Заходу.

"Ми не поступимося своїми законними інтересами у галузі безпеки і не дамо в образу російських людей. Американці наші попередження не чули і всерйоз не сприймали, а лише продовжували всіляко нацьковувати Київ проти Росії", - додав заступник міністра.

Рябков запевнив, що Росія всіма наявними засобами протистоятиме спробам США завдати РФ стратегічної поразки.

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Він зазначив, що "практично за всіма азимутами, які можна уявити собі з точки зору двостороннього діалогу зі США", ситуація зараз безвихідна.