РФ завезла у Білорусь нові підрозділи військових для навчання, - речник ДПСУ Демченко

Росія завезла у Білорусь нові підрозділи військових для навчання, проте ситуація на кордоні залишається повністю контрольованою.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою. Звісно, що цей напрямок досить напружений через те, що Білорусь не припиняє підтримувати Росію у війні, яку вона розв’язала проти нашої країни, і надає і свою територію, і свій повітряний простір, Там постійно відбуваються навчання між підрозділами РФ і Білорусі", - поінформував Демченко.

За його словами, наразі там триває навчання авіаційної компоненти, яке має завершитися 1 лютого. Проте, як уточнив речник, поряд з нашим кордоном працівники Держприкордонслужби не спостерігають переміщення ні військової техніки, ні особового складу цих підрозділів - вони переважно перебувають на тих військових полігонах, які "люб’язно" надає Білорусь.

Він зазначив, що загалом на території Білорусі може знаходитися близько дев'яти тисяч військовослужбовців РФ.

"Раніше ми фіксували дещо більшу їхню кількість. Але ті підрозділи, які вже пройшли навчання, були переведені назад на територію РФ для того, щоб у подальшому перекинути (їх. - Ред.) на напрямки, де ведуться бойові дії, а на територію Білорусі зайшли нові підрозділи - для проведення цих навчань і, власне, підготовки", - заявив Демченко.

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