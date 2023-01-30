Військовим РФ бракує сил та засобів для наступу на Запоріжжі, - Сили оборони Таврійського напрямку

Російські війська нині не мають достатніх сил та засобів для наступу у Запорізькій області. Проте окупанти зосереджують на розвідці та обстрілах лінії фронту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін під час телемарафону.

Він зазначив, що у Запорізькій області поки не фіксують посилення бойових зіткнень. Окупаційні війська зосередили сили на веденні розвідки і нанесенні вогневих ударів.

"Щодо можливості на цей час вести якісь наступальні дії на Запорізькому напрямку - про це мови не йде. Тому що сил і засобів, які зосередив ворог, нині недостатньо для повноцінного наступу", - наголосив Єрін.

Крім того, за його словами, поки не спостерігається перегруповування ворога чи збільшення кількості сил на Запорізькому напрямку.

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