Франція підтвердила угоду з Італією про закупівлю 700 ракет для ЗРК SAMP/T, який готують Україні

Франція та Італія підписали контракт на закупівлю до 700 ракет Aster з метою посилення протиповітряної оборони країн.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, інформацію підтвердило міністерство збройних сил Франції.

Агентства оборонних закупівель двох країн повідомили франко-італійському консорціуму Eurosam, до складу якого входять Thales і MBDA, про укладення контракту наприкінці минулого року, йдеться в заяві міністерства.

Напередодні Reuters повідомив з посиланням на джерела, що дві країни вже практично досягли згоди про передачу Україні ЗРК SAMP/T.

Система, створена спільним франко-італійським консорціумом, може відстежувати десятки цілей і перехоплювати 10 одночасно і є єдиною системою європейського виробництва, здатною перехоплювати балістичні ракети.

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