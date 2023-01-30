Постачання танків Україні - це не ескалація, а відповідь на ескалацію РФ, - Стано

Рішення поставити Україні сучасні танки у її боротьбі з російськими загарбниками стали реакцією на ескалацію ситуації з боку Росії, а не навпаки.

Про це повідомив представник Європейської комісії з питань зовнішньої політики Петер Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Насамперед, рішення поставити танки Україні було мотивовано рішучістю Європейського союзу допомогти Україні себе захистити на тлі збільшення ескалації Росією. Це - відповідь на ескалацію з боку Росії, яка майже рік з початку незаконного і невиправданого захоплення України вбиває людей, цивільних, руйнує цивільну інфраструктуру, використовує голод як зброю, використовує енергію як зброю – вони (росіяни. - Ред.) використовують як зброю все, що можуть, щоб зламати Україну та її існування як країни, як держави. Європейський союз має допомогти Україні захистити себе", - наголосив він.

Представник Єврокомісії знову зазначив, що Україна "захищає свою незалежність, свою територію, свій народ перед агресією, яка має на меті зруйнувати країну і державу, як про це заявив Путін".

"Це (рішення поставити танки. - Ред.) не ескалація, але відповідь на ескалацію тиску та кровопролиття проти цивільних цілей та цивільних в Україні", - зазначив він.

Говорячи про висловлювання експрезидента США Дональда Трампа, що той може "вирішити ситуацію в Україні за 24 години", Стано сказав: "Для нас немає підстав це коментувати. ЄС був залучений до мирних зусиль з початку нарощування (військової присутності РФ на кордоні з (Україною), а не з початку війни, яка була перед вторгненням як таким. ЄС завжди виступав із пропозиціями для російської сторони для того, щоб обговорити справжні російські занепокоєння щодо структури безпеки. І це не ЄС, хто відкинув ці пропозиції. підтримати мирні переговори, і в цьому відношенні ми координуємо наші зусилля з нашими партнерами, включаючи США та інших. Головна мета, дуже термінова мета – гарантувати, щоб мир повернувся до України якнайшвидше. Але всі мирні пропозиції досі відкидалися Росією".

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