У Німеччині прокремлівські активісти збирали гроші на спорядження для армії РФ, - Reuters

Група проросійських активістів у Німеччині збирала гроші, на які купували рації, телефони та навушники для російських окупантів в Україні.

Про це повідомляє агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Центральне місце в групі займало подружжя - Олена Колбаснікова та Макс Шлунд. Вони наприкінці минулого року передали російському офіцеру Дмитру Ткачову суму в 500 євро. Подружжя знало, що ці гроші підуть на телекомунікаційне обладнання для російських військових. При цьому санкції ЄС обмежують постачання такого обладнання окупантам.

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Reuters твердить, що Колбаснікова та Шлунд мають приховані зв’язки з російською державою, росіянами, які потрапили під санкції або ультраправими. При цьому вони просувають в Німеччині промосковську позицію.

Так, вони отримали від берлінського відділення російського державного агентства з просування культури "Россотрудничество" квитки для поїздки до Москви на конференцію, на якій виступав президент Росії Володимир Путін. Після цього берлінська прокуратура заявила, що проводить розслідування щодо берлінського офісу агентства.

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У повідомленні, надісланому в жовтні прихильникам у приватній групі WhatsApp, Колбаснікова написала: "Ми переказали 500 євро для 42-ї мотострілецької дивізії Російської Федерації на придбання радіостанцій, навушників і радіотелефонів".

"Ми розмовляли з ними в Донецьку. Вони перебувають на передовій. Мій чоловік служив з одним із них", - написала вона великими літерами під десятком червоних знаків оклику.

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Регламент ЄС від 25 лютого 2022 року забороняє постачати або фінансувати закупівлю певних товарів для російських військових. До переліку товарів, на які поширюється заборона, входить "радіообладнання (наприклад, передавачі, приймачі та трансивери)".

Згідно з німецьким законодавством, кримінальне покарання за порушення санкцій становить до п'яти років позбавлення волі.

В Управлінні захисту конституції землі Північний Рейн-Вестфалія, де мешкають Шлунд і Колбаснікова, підтвердили, що група, до якої входить подружжя, намагається просувати офіційний наратив Москви щодо її агресії проти України.

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Шлунд, який навчався в російській військовій академії, переїхав до Німеччини у 2012 році. Пізніше він почав зустрічатися з Колбасніковою, яка походить з України і працювала в Німеччині медсестрою.

Після вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року пара організовувала протести в Кельні, закликаючи німецький уряд припинити озброювати Україну та укласти мир з Москвою.