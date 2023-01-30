Суд вдруге відмовився відправити до СІЗО мера Полтави Мамая, якого підозрюють у розголошенні даних про ЗСУ

Суд Полтави 30 січня залишив міського голову Олександра Мамая, якого підозрюють у розголошенні інформації щодо розміщення підрозділів ЗСУ, без запобіжного заходу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Зміст".

За даними журналістів, матеріали справи щодо Олександра Мамая Полтавський апеляційний суд розглянув із другої спроби. Судове засідання минуло у закритому режимі.

Дивіться: СБУ вручила підозру міському голові Полтави Мамаю. ФОТО (оновлено)

У справі щодо розголошення даних про ЗСУ прокуратура оскаржувала рішення Київського районного суду щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади Мамая. У результаті суд залишив без змін рішення Київського райсуду - не обирати міському голові жодного запобіжного заходу.

Зазначається, що в апеляційного суду ще одне засідання, на якому прокурори спробують оскаржити відсторонення міського голови від посади.

Також читайте: У Полтавській міській раді СБУ проводить обшук,- ЗМІ

Нагадаємо, 29 грудня СБУ вручила меру Полтави Мамаю підозру в розголошенні інформації. За даними слідства, він розповів про формування у Полтаві нової військової частини та вказав адресу штабу. Мамаю загрожує до 12 років на ґратами.