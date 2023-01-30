Італія продовжила до 3 березня 2023 року тимчасовий захист для українців

Уряд Італії продовжив термін тимчасового захисту українських біженців до 3 березня 2023 року. Від початку війни до країни прибули 170 тисяч українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Єврокомісії.

За даними Єврокомісії, люди, які рятуються від війни в Україні, мають право і надалі звертатися по тимчасовий захист в Італії до цієї дати. Ті, хто подав заявку з 30 вересня 2022 року, також можуть звернутися по фінансову підтримку.

Як зазначається, грошова допомога становить 300 євро на місяць на кожного члена сім'ї терміном до 3 місяців. На виплати можна подати заявку до 3 березня 2023 року на сайті.

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"Батькам дітей віком до 18 років надається доплата в розмірі 150 євро на місяць на кожну дитину. Щоб отримати це фінансування, заявники повинні проживати в окремому житлі (не в державному) не менше десяти днів на місяць", – йдеться у повідомленні.

З огляду на чинну постанову, дозволи на тимчасове проживання біженців в Італії потрібно продовжувати кожні 6 місяців – для цього потрібно особисто звертатися до місцевих квестур (місцевих поліцейських управлінь).

Очікується, що продовження терміну тимчасового захисту до 2024 року уряд Італії ухвалить, як це зробили вже решта країн ЄС, і що найближчим часом влада видасть указ про відповідну процедуру для українських біженців.

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