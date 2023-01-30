Північна Корея поставила "Вагнеру" ракети для війни РФ з Україною, - Столтенберг

Північна Корея постачала ПВК Вагнера ракети для ведення бойових дій Росії проти України.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у понеділок у Сеулі під час виступу перед студентами Сеульського університету, який відбувся в рамках візиту генсека Альянсу до Південної Кореї, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також зазначив, що загрози для європейської безпеки є загрозами для Індо-Тихоокеанського регіону.

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"Північна Корея поставила ракети російській групі Вагнера, ще більше розпалюючи агресивну війну Росії проти України. Президент Путін розпочав війну майже рік тому, щоб взяти під контроль країну і позбавити людей свободи. У відповідь НАТО та союзники з НАТО, а також наші партнери в усьому світі, включно з Південною Корею, засудили цю незаконну та невиправдану війну. І ми надаємо Україні безпрецедентну допомогу", - розповів Столтенберг.

Генсек Альянсу переконаний, що ця підтримка має велике значення для українців, "допомагаючи їм не лише вижити, а й відтіснити російського загарбника та звільнити свою територію".

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"Ми маємо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Тому що якщо президент Путін переможе, він та інші авторитарні лідери отримають сигнал, що вони можуть досягти бажаного за допомогою сили. Це зробило б світ більш небезпечним, а нас - більш уразливими", - наголосив він.

Столтенберг констатував, що "те, що відбувається в Європі, має значення для Індо-Тихоокеанського регіону, і те, що відбувається тут, в Азії, має значення для НАТО".

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Серед наявних загроз генсек назвав загрозу, що походить від Північної Кореї, яка "продовжує свою провокаційну та дестабілізаційну поведінку, включно з безпрецедентними ракетними випробуваннями, що відбулися протягом останнього року, а також ядерну діяльність і риторику, що триває всупереч резолюціям Ради Безпеки ООН".

"Це є явною і безпосередньою загрозою для Республіки Корея, всього регіону та міжнародного миру і безпеки", - уточнив генсек, закликавши Пхеньян припинити "свої провокації й повністю дотримуватися міжнародного права".

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"Наша безпека взаємопов'язана, тому ми маємо залишатися єдиними і твердими, наполягати на повному дотриманні Статуту ООН і не допустити, щоб гноблення і тиранія взяли гору над свободою і демократією. Ви можете розраховувати на те, що НАТО підтримає Республіку Корея та інших партнерів-однодумців у сприянні миру, захисті нашої спільної безпеки та збереженні глобальної системи, заснованої на нормах та цінностях", - підсумував Столтенберг.