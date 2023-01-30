У ДПСУ подадуть списки чиновників, яким можна виїжджати за кордон, - Немчінов

Усі відомства мають передати Держприкордонслужбі списки посадових осіб, яким дозволено виїжджати за кордон.

Про це у щотижневому огляді заявив міністр Кабміну Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ.

"Усі відомства зобов'язані подати Державній прикордонній службі списки таких посадових осіб і, відповідно, здійснюватиметься пропуск через державний кордон тільки тих, хто має на це дозвіл та має вагомі підстави. А саме лікування, опікунство та інше, що прописано в цій постанові", - сказав він.

Мністр додав, що постанову "Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України" Кабінет Міністрів ухвалив 27 січня.

"Міністерствам, центральним та місцевим органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, керівникам суб’єктів господарювання подати в триденний строк до Адміністрації Державної прикордонної служби списки осіб, передбачених у пункті 214 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57, із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності) особи, дати народження, займаної посади та в подальшому в разі кадрових змін подавати оновлену інформацію не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення", - йдеться в постанові.

Також читайте: Держприкордонслужба про обмеження виїзду за кордон посадовцям та держслужбовцям: є низка винятків