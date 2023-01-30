Росія не відмовилась від намірів отримати балістичні ракети від Ірану, - Повітряні сили

Одна з основних загроз для України, яка "висить у повітрі" та може бути реалізована - це отримання Росією іранських балістичних ракет.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Те, що є - Росія не залишила своїх намірів отримувати від Ірану і безпілотники-камікадзе і певним чином ракети, про які було оголошено раніше - Fateh та Zolfaghar - це балістика, проти балістики ми не маємо сьогодні засобів. Але балістика у Росії є у вигляді тих же ракет "Кинжал". Це - фактично комплекс, але повітряного базування, який б’є по балістичній території. Так само ракети Х-22, і ракети С-300 С-400 - зенітні ракети, які б’ють по балістичній території", - пояснив він.

Речник Повітряних сил пояснив, що Україна могла б знищувати російські ракети на позиціях. В іншому разі Силам оборони потрібні сучасні комплекси протиповітряної оборони від західних партнерів.

"Це - виклики та загрози, які сьогодні стоять. Можна знищувати їх (ракети. - Ред.) і на позиціях. Але і наші партнери розуміють, що проти балістичних загроз потрібні засоби. Такі як Patriot PAC-3 та SAMP-T", - зазначив Ігнат.

Водночас союзники України вже висловили готовність передати комплекси.

"Ми бачимо зрушення: Італія, Франція заявили про готовність передавати і ці системи, про що зараз активно йдуть обговорення після того ж "Рамштайну". Тому загроза є, нікуди не зникла і мусимо на неї реагувати", - додав він.

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