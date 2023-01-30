Влада РФ виділила 17 млн рублів на створення інтернет-бази "патріотичних пісень". Відповідальний - Газманов

Російський співак Олег Газманов, який підтримує війну Росії проти України, взявся створити інтернет-базу "патріотичних пісень, які зараз потрібні". Та отримав під це 17 млн рублів з бюджету РФ.

Кошти виділив Президентський фонд культурних ініціатив, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російське опозиційне видання Сирена.

Для бази пісень вже створили сайт. У планах - конкурс та гала-концерт у Ставропольському краї.

"У нас нет ни одной медиа-площадки, ни одного музыкального канала или радиостанции, где были бы песни, которые сейчас нужны… Голоса прекрасные есть, а песен нет. Где их взять? Я же на всех не напишу… <…> Я хочу волну прогнать, хочу реку собрать их этих песен!", - заявив Газманов.

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Номінантів конкурсу збираються оголосити в липні, гала-концерт провести у серпні або вересні.

Конкурс поки профінансували лише на цей рік, але організатори збираються провести ще один такий самий наступного року.

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