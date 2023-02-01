Метінвест передав ЗСУ 100 дронів DJI Mavic 3 на 10 мільйонів гривень

Група Метінвест у межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова передала Збройним силам України 100 дронів DJI Mavic 3.

Велика партія розвідувальної техніки надійде до Сухопутних військ ЗСУ і буде відправлена на східний і південний напрямки фронту, зокрема до найбільш гарячих точок – Бахмуту, Авдіївки, Вугледара. Загальна вартість партії техніки від Метінвесту – понад 10 мільйонів гривень. Передання відразу такої великої кількості БПЛА Сухопутним військам є рекордним для Метінвесту. Загалом Група Метінвест із 24 лютого 2022 року передала різним підрозділам сил оборони держави вже понад 1100 дронів.

DJI Mavic 3 Fly More Combo – це найбільш потрібна й популярна у лавах ЗСУ модель дронів, які допомагають виявляти та знищувати ворога на передовій. БПЛА, що має максимальну комплектацію з додатковим набором акумуляторів, використовується для розвідки й коригування вогню. Конкурентною перевагою цієї моделі є відмінна оптика та навігація.

– Ми розуміємо, що дрони є надважливою частиною тактики ЗСУ як під час оборони української території від навали агресора, так і під час контратакувальних дій. Такі БПЛА, як DJI Mavic 3, – це "очі" українських солдатів, це якісна розвідка, що рятує життя. Але, на жаль, на передньому краї безпілотники – витратний матеріал. Саме тому від початку війни Група Метінвест у межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова зосередила зусилля на безперервному постачанні дронів для забезпечення ЗСУ зокрема. Зауважу, що таку кількість – понад 1100 дронів – ніхто з приватного бізнесу армії не постачає. Тому Метінвест продовжить забезпечувати ЗСУ дронами й надалі. Аж до перемоги, – зазначив Олег МАТВІЄНКО, керівник напряму воєнної безпеки Групи Метінвест.





Насичення ЗСУ безпілотною технікою є однією із запорук протистояння агресору. Комбінація функцій розвідки й коригування вогню дає змогу використовувати дрони під час проведення різноманітних сучасних військових операцій.

– Дрони – це легке мобільне обладнання, котре ворогу складно виявити наявними засобами. Вони мають попит серед військових через високу інтенсивність бойових дій, тому ця партія стане у великій нагоді для потреб відразу декількох підрозділів Сухопутних військ, які виконують завдання на південному і східному напрямках, зокрема у Бахмуті, Авдіївці чи Вугледарі. Частина дронів надійде до сил оборони, що захищають столицю України. Хочу відзначити, що Метінвест не просто виділив кошти, а й узяв на себе питання організації, логістики, пошуку та постачання цих дефіцитних приладів. Це великий обсяг роботи, який значно полегшує завдання Збройним силам та дає змогу зосередитися на протистоянню агресору, – зазначив Андрій РЕДОЗУБОВ, капітан Сухопутних сил ЗСУ.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабної війни Група Метінвест надала підтримку армії на понад 1,5 млрд грн. Окрім дронів, компанія постачає ЗСУ, Національній гвардії, ГУР та іншим силам оборони держави амуніцію, зокрема понад 150 тисяч бронежилетів, тепловізори, автомобілі, спеціальні мобільні укриття та інше спорядження, що допомагає зупиняти агресора.