Для облаштування мобільної майстерні-зброярні захисникам потрібен мікроавтобус

Українським захисникам для облаштування мобільної майстерні-зброярні потрібен мікроавтобус.

Про це повідомив політолог Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що друг його дитинства Олексій пішов захищати Батьківщину в підрозділ ССО "Азов-Київ".

"З вересня Льоша служить зброярем у штурмовій бригаді. Теперь це більше не ССО "Азов" і його підрозділ шукае свое особисте найменування. ... Наразі він відповідає за справність озброєння підрозділу. Він обслуговує, ремонтує та модернізує зброю бійців мого штурмового підрозділу.

Але для повноцінної бойової роботи йому не вистачає майстерні. Зброярні. Ні, обладнання та інструменти він якійсь має і зібрати в одному місці все це можливо. Але все це потрібно мати ближче до місця боїв. А постійного місця дислокації у його підрозділу немає. Особливо коли наші наступають. Майстерню тут в одному місці не організуєш. Бійців його підрозділу постійно перекидають на різні ділянки фронту", - пояснив Гайдай.

"Запитав у Олексія: як йому допомогти. І ось що він мені розповів: "Хочу зробити пересувну, похідну майстерню для ремонту зброї. Мені потрібний мікроавтобус або автобус вантажний. Це може бути Фольксваген Т4,Т5, lТ35, Мерседес Віто або Спрінтер. Або аналогічні моделі. Хочу розмістити в ньому: генератор 3-4кВт, верстак, точило, лещата, зварювальний напівавтомат інверторний, маленький свердлильно-фрезерний верстат, маленький невеликий токарний верстат, ручний слюсарний інструмент", - додав він.

Гайдай відкрив збір коштів на мікроавтобус, який ми обладнаємо в мобільну майстерню-зброярню.

Реквізити для допомоги:

Приват: 5457082290114383

Банка в Моно 5375411200436009

https://send.monobank.ua/jar/82V5936Abe

PаyPal: gaidaisе[email protected]

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