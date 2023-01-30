Україна отримає танки Leopard-2 з військової частини в Аугустдорфі, - ЗМІ

14 німецьких Leopard-2A6, які Німеччина зобов’язалася поставити Збройним Силам України, належать 203-му танковому батальйону 21-ї танкової бригади бундесверу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило видання Westfalen Blatt.

Як повідомляє джерело, штатна кількість танків у цій в/ч в Аугустдорфі, що розташована на північному заході країни між Ганновером і Дортмундом – 44 одиниці.

Скільки з них справні, незрозуміло.

Наразі 203-й танковий батальйон перебуває в Литві як головний підрозділ місії НАТО "Розширена передова присутність", яка призначена для захисту східного флангу від Росії.

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"Танкісти Аугустдорфа перебувають у країнах Балтії із серпня, і тепер очікують, що вони повернуться назад з танками. Німеччина планує поставляти Leopard-2 до Литви наприкінці березня або на початку квітня. Поки неясно, чи будуть замінені танки, яких немає у 203-му танковому батальйоні, і коли", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина погодилася передати Україні танки Leopard-2 та дозволила проводити відповідні постачання іншим країнам.

Також ми писали, що, за словами глави Міноборони ФРН Бориса Пісторіуса, танки планують доставити в Україну до кінця березня.