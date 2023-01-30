Російські підрядники відмовляються будувати фортифікації на окупованій Луганщині, - Центр нацспротиву

Підрядники окупантів, які будують фортифікаційні споруди, відмовляються працювати в Україні.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська компанія "Стройком" відмовилась відправляти працівників на тимчасово окуповані регіони Луганщини через нездатність армії РФ забезпечити безпеку працівників підрядника. При цьому не лише на передовій, а й в тилу, адже місцеві не приймають "гастролерів" з РФ", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що раніше у Луганській області до лікарні тимчасово окупованого смт Ювілейне доправили близько 300 поранених найманців ПВК "Вагнер".

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"Проте через те, що більшість з них є носіями таких захворювань як ВІЛ/СНІД, сифіліс, туберкульоз та пневмонія, лікарі відмовляються надавати їм медичну допомогу", - додали у Центрі національного спротиву.