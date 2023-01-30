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Ryanair наймає в Україні пілотів та бортпровідників, готуючись до повернення після війни

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Ryanair наймає в Україні пілотів та бортпровідників, готуючись до повернення після війни
Найбільша авіакомпанія Європи Ryanair наймає значну кількість українських пілотів та бортпровідників. Таким чином вона готується до повернення на український ринок після закінчення війни з Росією.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

"Ми сповнені рішучості повернутися в Україну, як тільки це стане безпечним", - заявив генеральний директор компанії Майкл О'Лірі.

Перед повномасштабним вторгненням РФ він говорив, що розглядає можливість розміщення в Україні до 20 літаків.

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"Ми наймаємо достатню кількість українських пілотів та бортпровідників спеціально для того, щоб ми могли… відновити бази в Україні, якщо і коли це буде безпечно", - сказав О'Лірі аналітикам після публікації фінансових результатів за третій квартал.

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