Ворог обстрілює прикордоння Чернігівщини та Сумщини із мінометів, - ОК "Північ"

Ворожі війська продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини та Сумщини з мінометів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Як зазначається, з 09:50 до 10:00 повідомили про 5 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Мостки. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 10:30 до 10:50 повідомили про 7 приходів, попередньо міномет 120 мм, в районі н.п. Сопич. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 12:30 до 12:40 повідомили про 20 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Леонівка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

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