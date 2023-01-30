Ворог обстрілює прикордоння Чернігівщини та Сумщини із мінометів, - ОК "Північ"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".
Як зазначається, з 09:50 до 10:00 повідомили про 5 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Мостки. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
З 10:30 до 10:50 повідомили про 7 приходів, попередньо міномет 120 мм, в районі н.п. Сопич. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
З 12:30 до 12:40 повідомили про 20 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Леонівка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.