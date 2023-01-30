Слова Зеленського про директора НАБУ використовують для тиску на комісію. ОП сподівається отримати у фіналі когось зі своїх кандидатів, - Шабунін

Українська влада підганяє конкурсну комісію закінчити якнайшвидше конкурс на посаду директора НАБУ. Хоча до цього Кабмін пів року гальмував проведення конкурсного відбору. ЄС та МВФ вимагають провести конкурс тільки до кінця березня. Якісно провести конкурс за тиждень не можливо. Офіс Президента сподівається, що при такому поспіху не вдасться якісно перевірити кандидатів і таким чином Банкова зможе протягти "свого" кандидата.

Про це повідомив голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент заявив, що Україна вже через тиждень має завершити конкурс на директора НАБУ. Закінчити конкурс у такі короткі строки – просто неможливо.

Цю цитату президента, сказану перед студентами Коледжу Європи, використають для тиску на комісію.

Справа в тому, що саме зараз комісія перевіряє всіх 22 відібраних раніше кандидатів на доброчесність.

Зробити якісно таку перевірку за пару тижнів – неможливо. Це кропітка робота зі збору інформації, співбесід та спілкування з громадськістю.

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За результатами цього етапу комісія має подати трійку фіналістів на розгляд Кабміну, який і визначить переможця.

Саме тому реалістичні рамки для закінчення конкурсу – до середини березня.

Стислі терміни, в які влада намагається загнати комісію, не дадуть останній зробити свою роботу якісно. Таким чином, частина Банкової сподівається отримати у фіналі когось зі своїх "недоперевірених" кандидатів.

Про те, хто є хто з фіналістів ми в ЦПК уже писали тут.

Нагадаю, до того Кабмін на чолі зі Шмигалем ПІВ РОКУ затримував початок конкурсу. Після чого почав підганяти комісію закінчити його якнайшвидше.

Шановна владо, тільки не треба казати, що ви це робите на вимогу ЄС чи МВФ. Останні вимагають зовсім інші строки:

1. У меморандумі з МВФ чітко сказано - директор НАБУ має бути призначений до кінця березня.

2. ЄС взагалі вимагає проведення конкурсу у першому кварталі 2023-го, а призначення - аж до кінця другого.

Тож і МВФ, і ЄС точно готові почекати пару тижнів, щоб отримати доброчесного директора НАБУ на наступні 7 років", - розповів Шабунін.